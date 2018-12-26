Son dakika... ABD Başkanı Trump Irak'ta
ABD Başkanı ve eşi, Irak’ta görev yapan Amerikan askerleriyle birlikte Noel kutladı. Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak" açıklamasında bulundu. Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Irak’taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz yaptı.
Beyaz Saray, Trump ve eşinin Noel ziyaretini duyurdu.
Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." açıklamasında bulundu.
Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak" dedi.
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