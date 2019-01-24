Son dakika.. AB diplomatlarına Esad engeli
Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye'de rejim lideri Beşşar Esad'ın, AB'li diplomatların Şam'a giriş ve çıkışını sağlayan çoklu vizeleri askıya aldığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, bazı AB diplomatlarının Şam'a giriş ve çıkışını sağlayan çoklu vizelerini askıya aldığını doğruladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin (bazı AB diplomatlarının) çoklu giriş vizelerini askıya aldığı doğru. Bu bağlamda, AB olarak üye devletlerle iletişimimizi sürdürüyoruz. Amacımız bu kararın alanda yaptığımız önemli işleri etkilemesinin önüne geçmek." diye konuştu.
Daha önce bazı haberlerde, Esed'in, Beyrut ve Şam arasında düzenli seyahat eden Avrupalı diplomatlara verilen vizeleri askıya aldığı iddia edilmişti.
Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının Suriye’ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa’dan da karşı atak geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Esad ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı.
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