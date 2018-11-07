Son dakika... Kaçırılan 78 çocuk serbest bırakıldı
Kamerun'da kaçırılan 78 öğrenci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kamerun'un güneybatısında İngilizce konuşulan Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren Presbiteryen ortaokulundan 78'i çocuk 81 kişi kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı.
Kaçırılan 78 öğrencinin serbest bırakıldığı açıklandı.
Okul müdürü ve bir öğretmenin hala rehine olarak tutulduğu duyuruldu.
Ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını üstlenen olmadı.
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