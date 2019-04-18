Son dakika... 72. Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
Her yıl mayıs ayında düzenlenen ve bu yıl 72'ncisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler Fransa'nın başkenti Paris'te duyuruldu.
İşte 72. Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler:
The Dead Don't Die - Jim Jarmusch
Dolor Y Gloria (Douleur et Gloire / Pain and Glory) - Pedro Almodóvar
Il Traditore - Marco Bellocchio
The Wild Goose Lake - Diao Yinan
Gisaengchung (Parasite) - Bong Joon Ho
Le Jeune Ahmed (Young Ahmed) - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne
Roubaix, Une Lumiere (Oh Mercy!) - Arnaud Desplechin
Atlantique - Mati Diop
Matthias et Maxime - by Xavier Dolan
Little Joe - Jessica Hausner
Sorry We Missed You - Ken Loach
Les Miserables - Ladj Ly
A Hidden Life - Terrence Malick
Bacurau - Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles
La Gomera (The Whistlers) - Corneliu Porumboiu
Frankie -Ira Sachs
Portrait de la Fille en Feu - Céline Sciamma
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