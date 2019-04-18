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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
18.04.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Son dakika... 72. Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

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Son dakika... 72. Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

Her yıl mayıs ayında düzenlenen ve bu yıl 72'ncisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler Fransa'nın başkenti Paris'te duyuruldu.

İşte 72. Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler:

The Dead Don't Die - Jim Jarmusch

Dolor Y Gloria (Douleur et Gloire / Pain and Glory) - Pedro Almodóvar

Il Traditore - Marco Bellocchio

The Wild Goose Lake - Diao Yinan

Gisaengchung (Parasite) - Bong Joon Ho

Le Jeune Ahmed (Young Ahmed) - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Roubaix, Une Lumiere (Oh Mercy!) - Arnaud Desplechin

Atlantique - Mati Diop

Matthias et Maxime - by Xavier Dolan

Little Joe - Jessica Hausner

Sorry We Missed You - Ken Loach

Les Miserables - Ladj Ly

A Hidden Life - Terrence Malick

Bacurau - Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

La Gomera (The Whistlers) - Corneliu Porumboiu

Frankie -Ira Sachs

Portrait de la Fille en Feu - Céline Sciamma

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