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    Son dakika! Reuters'ın iddiası! 'Esad YPG kontrolündeki bölgeye girdi'

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Beşar Esad rejimine bağlı askeri kuvvetlerin Halep kent merkezine yakın bir konumda olan ve terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan el Halak, Bani Zaid ve Bustan el Başa bölgelerine girdiğini iddia etti.

    REUTERS'ın haberine göre, Beşar Esad hükümetine bağlı güçler, terör örgütü YPG tarafından kontrol edilen ve Halep kent merkezinin kuzeyinde kalan  el Halak, Bani Zaid ve Bustan el Başa bölgelerine girdi. 

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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