Son dakika! Reuters'ın iddiası! 'Esad YPG kontrolündeki bölgeye girdi'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Beşar Esad rejimine bağlı askeri kuvvetlerin Halep kent merkezine yakın bir konumda olan ve terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan el Halak, Bani Zaid ve Bustan el Başa bölgelerine girdiğini iddia etti.

REUTERS'ın haberine göre, Beşar Esad hükümetine bağlı güçler, terör örgütü YPG tarafından kontrol edilen ve Halep kent merkezinin kuzeyinde kalan el Halak, Bani Zaid ve Bustan el Başa bölgelerine girdi. Ayrıntılar geliyor...