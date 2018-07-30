4 turist öldü... Ülkede alarm verildi!
Tacikistan’da dün bir otomobilin 7 bisikletli turiste çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Tacikistan İçişleri Bakanlığı terör dahil tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak olayın araştırıldığını açıkladı.
Tacikistan’ın güneyindeki Danghara’da dün meydana gelen olayda 7 bisikletli turiste bir otomobil çarptı. Olayda 4 bisikletli hayatını kaybederken, 3 bisikletli de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ikisinin ABD vatandaşı olduğu kaydedildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Tacikistan İçişleri Bakanlığı terör dahil olayın tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak araştırıldığını açıkladı.
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