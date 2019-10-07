Son dakika... 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmasıyla William Kaelin, Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza kazandı.
Ayrıntılar geliyor...
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019
The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL
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