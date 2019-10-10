Son dakika... 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'e verildi. Geçtiğimiz sene, İsveç Edebiyat Akademisi’nde yaşanan taciz boyutundaki skandallar nedeniyle edebiyat ödülü verilememişti.
Ayrıntılar geliyor...
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
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