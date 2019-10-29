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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
29.10.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Son dakika... 150 saatlik süre sona erdi

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Son dakika... 150 saatlik süre sona erdi

Soçi mutabakatı gereği terör örgütünün çekilmesi, için 22 Ekim 2019'da verilen 150 saatlik süre bu akşam saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin planlanandan erken tamamlandığını duyurdu. Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya tarafından YPG'li teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'nin kurulacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.

Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.

MSBden önemli açıklama
MSB'den önemli açıklama

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

TÜRKİYE'DEN BU AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Rusya ile varılan mutabakat doğrultusunda terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "Türkiye ile Rusya, YPG'li teröristlerinin güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız." ifadelerini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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