Son dakika... 150 saatlik süre sona erdi
Soçi mutabakatı gereği terör örgütünün çekilmesi, için 22 Ekim 2019'da verilen 150 saatlik süre bu akşam saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin planlanandan erken tamamlandığını duyurdu. Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya tarafından YPG'li teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'nin kurulacağını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.
Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.
YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
TÜRKİYE'DEN BU AÇIKLAMA GELDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Rusya ile varılan mutabakat doğrultusunda terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, "Türkiye ile Rusya, YPG'li teröristlerinin güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız." ifadelerini kullandı.
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