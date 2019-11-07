Son aylarını korkuyla geçirdi
ABD basınına göre, geçen ay Suriye’nin İdlib vilayetinde öldürülen terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi, 2017’nin sonunda da İdlib’e kaçmayı denedi ancak başarısız oldu.
AMERİKAN Associated Press (AP) haber ajansı, ABD’nin 26 Ekim’de İdlib’de düzenlediği opesyonla öldürülen terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’nin son aylarını yazdı. Bağdadi’nin son dönemlerini telaş ve endişe içinde, ihanete uğramaktan korkarak, kimi zaman kılık değiştirerek ve yer altında gizlenerek geçirdiğini aktaran AP, Bağdadi’nin son dönemdeki seyahatlerini sayıları yediyi geçmeyen çok yakın ekibiyle beraber yaptığını ifade etti.
İDLİB’E İLK DENEME
Bağdadi’nin yetkilerini terör örgütünün üst düzey bir ismine devrettiği belirtilirken, dar bir grupla seyahat ettiği, 19 yaşındaki Ezidi bir genç kadını seks kölesi olarak bulundurduğu aktarıldı. ABD’nin mayıs ayındaki bir operasyonuyla serbest kalan Ezidi kadın, Bağdadi’nin ilk olarak 2017’nin sonunda İdlib’e kaçmak istediğini, bu nedenle üç araçlık bir konvoy halinde İdlib’e doğru yola çıktığını söyledi. Ezidi kadına göre, konvoy bir anayola ulaştıktan sonra saldırı endişesi nedeniyle geri döndürüldü. Bağdadi ve yakın ekibinin bir hafta boyunca Irak sınırındaki Hacin kasabasında kaldığını, daha sonra DEAŞ’ın kontrolü altındaki Daşişa’ya geçtiğini söyleyen genç kadın, kasabada dört ay boyunca Bağdadi’nin kayınpederi ve yakın ‘danışmanı’ Abu Abdullah el Zubei’nin evinde kalmış.
İNTİHAR YELEĞİ YANINDAYDI
Bağdadi’nin bu eve gelerek kendisine tecavüz ettiğini ve zaman zaman da dövdüğünü söyleyen kadın, Bağdadi’nin sadece gece vakti seyahat ettiğini, yüzünü örttüğü ve etrafındaki güvenlik ekibinin kendisine ‘hacı’ ya da ‘şeyh’ şeklinde hitap ettiğini aktardı. Bağdadi’yi en son 2018’in bahar aylarında gördüğünü söyleyen Ezidi kadın, bu tarihte başka bir kişiye seks kölesi olarak satıldığını söyledi. Bağdadi’nin eşinin ailesinden bir kadınla evli Sajit isimli adam ise Bağdadi’nin sürekli yanında intihar yeleği ile dolaştığını ve yatağının yanında her zaman bir yeleğin bulunduğunu söyledi.
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