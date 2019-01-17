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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor

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Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor

İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son ankete göre halkın AB üyeliği konusundaki görüşü dramatik biçimde değişti.

İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son anket, halkın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki görüşünün dramatik biçimde değiştiğini ortaya koydu.

İngiliz parlamentosunun Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını reddetmesinin ardından yapılan ankete göre İngilizlerin yüzde 56'sı yeni referandum yapılması durumunda ülkenin AB üyeliğinden yana oy verecek.

YouGov araştırma şirketinin bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre AB'den ayrılma yönünde oy vereceklerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

Bu, 2016'da yapılan AB referandumundan bu yana halkın eğiliminde tespit edilen en büyük kayma olarak gösteriliyor.

AB referandumunda seçmenlerin yüzde 52'si ayrılma, yüzde 48'i ise üyeliğin devamı yönünde oy vermişti.

Ankete göre referandumdaki Brexit lehine 4 puanlık fark, bugün yerini AB üyeliği lehine 12 puanlık farka bıraktı.

CORBYN'E "YENİ REFERANDUM" BASKISI

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi Jeremy Corbyn üzerindeki "yeni referandum" baskısı artıyor.

İşçi Partili 70 milletvekili Corbyn'in yeni Brexit referandumuna destek vermesi için çağrıda bulunurken, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti de onlara katıldı.

Corbyn ise öncelikli amacının ülkenin erken genel seçime götürülmesi olduğunu açıkladı.

Corbyn, Başbakan May'in Brexit için B Planı konusunda görüş alışverişinde bulunmaya dönük davetini de May’in "anlaşmasız Brexit" seçeceğini tamamen devre dışı bırakması koşuluna bağladı.

Bununla birlikte siyasi gözlemcilere göre ülkede yeni Brexit referandumu ancak "anlaşmasız Brexit" gerçek bir tehdit olarak ortaya çıktığında mümkün olabilecek. İngiliz parlamentosunda herhangi bir "yumuşak Brexit" anlaşmasına destek verecek milletvekillerinin sayısının yeni Brexit referandumuna destek vereceklerden fazla olduğu belirtiliyor.

Başbakan Theresa May yeni bir referandumun halkta Brexit nedeniyle meydana gelen bölünmeyi gideremeyeceğini, tersine, daha da derinleştireceğini ileri sürüyor. May, yeni referandum taleplerini ısrarla reddediyor.

Uzmanlar ise May'in daha önce de erken seçim taleplerini ısrarla geri çevirdiğini ancak 2017 Nisan ayında sürpriz bir kararla erken seçime gittiğini hatırlatıyor. May'in, Brexit konusunda çıkmaza girdiği kabul ettiği anda yeni referandum fikrini kabul edebileceği değerlendiriliyor.

UKIP'TE "YENİ REFERANDUM" KAYGISI

Sert Brexit yanlısı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage da ülkenin Brexit'i ertelemesinden ve ardından yeni referanduma gidilmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

UKIP'ten yapılan son açıklamada da "Kurulu düzenin Brexit'i iptal projesinin yeni aşamasına girdik." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de Brexit konusunda yeni bir referandum yapılabilmesi için hazırlanacak özel yasanın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ile üst kanadı Lordlar Kamarasının onayı alması gerekiyor.

Uzmanlar bu onay sürecinin ortalama 3 aylık bir süre gerektirdiğini, bunun ardından da referandumlarda uygulanan asgari 10 haftalık kampanya sürecinin başlayacağını belirtiyor.

Referandum kararının alınması halinde, İngiltere'nin AB'ye başvurarak 29 Mart olarak öngörülen ayrılma tarihini erteletmesi gerekiyor. İngiltere'nin erteleme başvurusunun da AB üyesi 27 ülkece onaylanması gerekeceğine dikkat çekiliyor.

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