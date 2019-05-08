Son anda iptal Berlin’i gerdi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün için planlanan Almanya ziyaretini son anda iptal etmesi tepkiyle karşılandı. Alman basını, Trump döneminde ABD ile ilişkilerin yeniden tanımlanması gerektiğini savundu.
ABD ve Almanya ilişkileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi planlanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Berlin ziyaretini son anda iptal etmesiyle gerildi. Ziyaretin iptali için açıklama yapan ABD’nin Berlin Büyükelçiliği “Maalesef Berlin ziyaretini acil durumlardan dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bu önemli görüşme için yeni bir ziyaret tarihi üzerinde çalışıyoruz. Dışişleri Bakanı yakında Berlin’i ziyaret etmekten büyük bir sevinç duyacak” ifadesini kullandı.
NİYE İPTAL ETTİ
Pompeo’nun hangi acil durumdan dolayı Berlin ziyaretini iptal ettiği sorusu ise gizemini koruyor. Alman Süddeutsche Zeitung haber sitesinde yayınlanan makalede, ABD’nin ziyareti son anda iptal etmesinin özür kabul eden bir durum olmadığı, Almanya’nın Trump döneminde ABD ile ilişkilerini yeniden tanımlaması gerektiği ifade edildi. Gazete, Başkan Trump’ın görevde olduğu iki yıldan fazla sürede birçok konuda ilişkilerin tehlikeye atıldığını öne sürdü. Alman Spiegel Online haber sitesi ise Pompeo’nun Alman mevkidaşını arayarak ziyaretinin iptaline ilişkin gerekçesini söylediğini kaydetti.
UÇAĞINA YAKIN TAKİP
Dün Arktik Konseyi için bulunduğu Finlandiya’dan ayrılan Pompeo’nun bugün Londra’daki programı ise iptal edilmedi. Almanya programını iptal eden Pompeo’nun nereye gideceği ise merak konusuydu. ABD’li Bakan dün gece Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü. İkilinin ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve Irak’ın bundan muaf tutulma konusunu ele aldığı ifade edildi.
Almanya ve ABD arasında son dönemde gerilim yaratan iki önemli konu var. Trump, Almanya’ya askeri harcamalarını arttırması için baskı yapıyor. ABD, Almanya’nın Rusya ile yaptığı Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattından da vazgeçmesini de istiyor. Trump, ayrıca Alman otomobillerine yüksek gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor. Trump’ın pazartesi günü Çin’e gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e artırma kararı, Almanya’nın dev otomotiv şirketleri Volkswagen ve BMW’ye borsada yüzde 1.6 ile 2.2 arasında değer kaybettirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle