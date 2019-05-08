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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son anda iptal Berlin’i gerdi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Son anda iptal Berlin’i gerdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün için planlanan Almanya ziyaretini son anda iptal etmesi tepkiyle karşılandı. Alman basını, Trump döneminde ABD ile ilişkilerin yeniden tanımlanması gerektiğini savundu.

ABD ve Almanya ilişkileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi planlanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Berlin ziyaretini son anda iptal etmesiyle gerildi. Ziyaretin iptali için açıklama yapan ABD’nin Berlin Büyükelçiliği “Maalesef Berlin ziyaretini acil durumlardan dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bu önemli görüşme için yeni bir ziyaret tarihi üzerinde çalışıyoruz. Dışişleri Bakanı yakında Berlin’i ziyaret etmekten büyük bir sevinç duyacak” ifadesini kullandı.

NİYE İPTAL ETTİ

Pompeo’nun hangi acil durumdan dolayı Berlin ziyaretini iptal ettiği sorusu ise gizemini koruyor. Alman Süddeutsche Zeitung haber sitesinde yayınlanan makalede, ABD’nin ziyareti son anda iptal etmesinin özür kabul eden bir durum olmadığı, Almanya’nın Trump döneminde ABD ile ilişkilerini yeniden tanımlaması gerektiği ifade edildi. Gazete, Başkan Trump’ın görevde olduğu iki yıldan fazla sürede birçok konuda ilişkilerin tehlikeye atıldığını öne sürdü. Alman Spiegel Online haber sitesi ise Pompeo’nun Alman mevkidaşını arayarak ziyaretinin iptaline ilişkin gerekçesini söylediğini kaydetti.

UÇAĞINA YAKIN TAKİP

Dün Arktik Konseyi için bulunduğu Finlandiya’dan ayrılan Pompeo’nun bugün Londra’daki programı ise iptal edilmedi. Almanya programını iptal eden Pompeo’nun nereye gideceği ise merak konusuydu. ABD’li Bakan dün gece Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü. İkilinin ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve Irak’ın bundan muaf tutulma konusunu ele aldığı ifade edildi.

Almanya ve ABD arasında son dönemde gerilim yaratan iki önemli konu var. Trump, Almanya’ya askeri harcamalarını arttırması için baskı yapıyor. ABD, Almanya’nın Rusya ile yaptığı Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattından da vazgeçmesini de istiyor. Trump, ayrıca Alman otomobillerine yüksek gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor. Trump’ın pazartesi günü Çin’e gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e artırma kararı, Almanya’nın dev otomotiv şirketleri Volkswagen ve BMW’ye borsada yüzde 1.6 ile 2.2 arasında değer kaybettirdi.

 

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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