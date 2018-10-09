Son açıklama Trump'tan... Dünya tek ses: Endişeliyiz
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalar peşe peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyururum" dedi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll ve İngiltere Dışişleri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Bu konuda endişeliyim." dedi.
Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında açıklamada bulundu. Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından önce Suudi Gazeteci Kaşıkçı için BM, Almanya ve Fransa'dan peş peşe açıklamalar gelmişti.
ALMANYA: AYDINLATILMALI
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.
"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz.” diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı
sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.
Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.
FRANSA: ENDİŞELİYİZ
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti.
Mühll, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Fransa, tanınmış ve saygın bir Suudi kişilik olan Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyuyor." ifadesini kullanan Mühll, olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını arzu ettiklerini belirtti.
BM'DEN DE AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirten Dujarric, “Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor.” dedi.
Dujarric, Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.
İNGİLTERE: CİDDİ SUÇLAMALAR
- İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaların son derece ciddi olduğunu açıkladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Bunlar çok ciddi suçlamalar. Son haberlerin farkındayız. Suudi Arabistan hükümetiyle de gerçeklerin acilen ortaya çıkması için çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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