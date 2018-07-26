Son 4 günde 4 ülke... 'Kabus geri döndü'

Terör örgütü DEAŞ tarafından 4 farklı ülkede gerçekleştirilen saldırılarda en az 255 kişi hayatını kaybetti. Hürriyet'e konuşan uzmanlar, 2014 yılında Musul'daki El Nuri El Kebir Camisi'nde Ebu Bekir el Bağdadi'nin DEAŞ'ı hilafet, kendisini de halife ilan etmesinin ardından yaşanan kayıplar nedeniyle g

Hürriyet'e konuşan Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Örgütün özellikle alan hakimiyetinin marjinalize olmasının ardından konvansiyonel bir terör örgütüne dönüşmesi kaçınılmazdı. Nitekim bölgede alan hakimiyetini kaybeden DAIŞ'ın diğer terör örgütleri gibi saldırılar düzenlemeye başlaması beklenen bir durumdur. Bölgede ve İslam dünyasında mevcut şartlar değişmediği müddetçe adı ne olursa olsun bu tür terör örgütleri var olmaya devam edecektir."

Tomar, DEAŞ'ın son saldırılarının, örgütün hem Ortadoğu'da hem de dünyada hâlâ eylem yapabilme gücü ve kapasitesine sahip olduğunu göstermesi ve dolayısıyla propagandası açısından önem arz ettiğini söyledi.

KANADA SALDIRISI ŞÜPHE YARATTI

Kanada merkezli Daily Star gazetesi, Toronto'daki terör eyleminin DEAŞ tarafından gerçekleştiğini gösteren somut bir delil bulunmadığını yazdı. Buna karşın DEAŞ’ın yayın kuruluşu Amak, pazar akşamı Kanada’nın Toronto kentinde Faisal Hussain’ın (29) 18 yaşındaki bir kadın ve 10 yaşındaki kızı öldürdüğü eylemi de örgütün üstlendiğini duyurumuştu.

Hürriyet'a konuşan Ortadoğu uzmanı Mona Alami, "Son birkaç gündeki DEAŞ saldırıları göz önüne alınırsa iki belirgin şekil olduğunu görüyoruz. Toronto saldırısının DEAŞ tarafından çıkarcı bir üstlenmeyle ilan edildiğini düşünüyorum. Tıpkı Las Vegas ve Florida'da olduğu gibi... Kanadalı güvenlik güçleri şu ana kadar saldırgan ile örgüt arasında herhangi bir bağlantı olduğu iddiasını kabul etmiyor. Buna karşın DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yenilendiğini görüyoruz. Irak basını, Mayıs ayından beri örgütün ülkede 130 saldırı düzenlediğini yazıyor. Kerkük'te Bağdat yönetimi ile IKBY arasındaki rekabetten faydalanan örgütü görüyoruz. DEAŞ'ın elindeki son bölgenin de alındığı iddiasına karşılık, örgütün Suriye ve Irak sınırında faaliyet içinde olduğunu biliyoruz."

29 yaşındaki Faysal Hüseyin isimli bir şahsın gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Faysal Hüseyin

IRAK: MART AYINDA 3, MAYIS'TA 30, HAZİRAN'DA 83...

DEAŞ'ın Irak'ta daha önce izlediği toprak hâkimiyeti ve bunu koruma stratejisinden çıkarak gerilla taktikleri kullanmaya başladığı gözlendi. Reuters haber ajansına konuşan Iraklı hükümet kaynakları, Irak hükümetinin geçen yıl aralık ayında DEAŞ'a karşı zaferini ilan etmesinden sonra örgütün Bağdat hükümetini baltalamak için vur-kaç taktiğini izlediği yorumunda bulundu. Örgütün Irak'taki eylemler, Kerkük, Diyala ve Selahaddin kentlerinde yoğunlaşıyor. Geçen ay söz konusu üç bölgede DEAŞ tarafından 83 adam kaçırma eyleminin gerçekleştiği açıklandı. Örgütün Irak genelindeki adam kaçırma girişiminin sayısı Mart'ta 3 iken bu rakam Mayıs ayında 30'a yükselmiş, bu da örgütün 'gerilla' taktiğine geçişinin göstergesi olarak yorumlanmıştı. Bu olaylardan birinde kaçırılan 3 Şii din adamlarının vücutları parçalara ayırılmış, cesetlerin yanına bulan kişileri öldürmesi için güçlü patlayıcılar yerleştirilmişti.

23 Temmuz'da 3 DEAŞ teröristi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil valilik binasına valilik binasına saldırı düzenlemişti. Binadaki personeli rehin alan DEAŞ üyeleri, güvenlik güçlerince öldürülürken, olayda binadaki bir işçi hayatını kaybetti, iki polis de yaralandı.

PAKİSTAN'DA SEÇİM GÜNÜ KANA BULANDI

Pakistan'da dün düzenlenen seçimlerde Quetta bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca seçmenin sandığı gittiği ülkede bir seçim sandığına gitmek üzereyken fark edilen ve üzerindeki bombayı infilak ettiren adam onlarca kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Örgüt, birkaç hafta önce Mastung yakınlarındaki bir seçim mitingini hedef alan ve en az 149 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da üstlenmişti.

Saldırının gerçekleştiği Pakistan'da ilk sonuçlara göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi 272 seçim bölgesinden 113'ünde önde.

SURİYE'DE HEDEF DÜRZİ AZINLIK

Suriye'de Dürzi azınlığın yaşadığı bölgede Sveyda'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, intihar saldırısında DEAŞ mensubu 3 teröristten 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, 2'sinin ise bombaları patlatmadan önce etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.