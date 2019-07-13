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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA- Fotoğraf: AP (temsili)
13.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Somali’deki otel saldırısında çok sayıda kişi öldü

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Somali’deki otel saldırısında çok sayıda kişi öldü

Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde dün bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, 56 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cubaland eyalet başkanı Ahmed İslam Madubi, düzenlediği basın toplantısında, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eylemi ve sonrasındaki silahlı çatışma sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 56 kişinin yaralandığını söyledi.     

Madubi, terör saldırısının kurbanları arasında iki ABD'li, bir İngiliz, bir Somali asıllı Kanada vatandaşı ve 3 Kenyalı bulunduğunu, 2 Çin vatandaşının da yaralılar arasında olduğunu dile getirdi.     

Güvenlik kaynakları otel içi ve çevresinde saatler süren çatışmaların ardından 5 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.     

Bir diğer güvenlik yetkilisi ise olayda ölen gazeteci sayısının 2 olduğunu kaydetmişti.     

Yerel medyada, ölenler arasında bir gazeteci, bir insani yardım görevlisi ile bir iş adamının bulunduğu iddia edilmişti.     

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimleri ve bazı milletvekilleri otelde yerel seçimlere ilişkin istişare toplantısı yapıyordu.     

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.     

Başkent Mogadişu'nun yaklaşık 500 kilometre güneyindeki liman kenti Kismayu, ağustos ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. 

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