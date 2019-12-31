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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 00:22,Son Güncelleme:/

Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi

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Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi.

Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

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