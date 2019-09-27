Somali’de Türk ekibe saldırı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün, Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) ait zırhlı araca seyir halindeyken bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 3 kişinin, bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Henüz saldırının sorumluğunu üstlenen olmadı. CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, “Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız okul kapısı arasında hareket ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattığımızı düşünüyoruz” dedi.
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