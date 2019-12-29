Somali’de terör dehşeti

AFRİKA ülkesi Somali son yılların en ağır terör saldırılarından birine hedef oldu. Dün sabah yerel saatle 07.30’da başkent Mogadişu’da gümrük merkezi yakınlarında bir bomba yüklü kamyon, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. İngiliz Reuters’a haber ajansına konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir uluslararası yardım kuruluşu temsilcisi, terör saldırısında 90’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hayatını kaybedenler arasında iki Türk vatandaşı da bulunuyor. Saldırıda yaralanan onlarca kişi de hastanelere kaldırıldı. Bir Somali milletvekili de, ölenlerden 17’sinin güvenlik görevlisi olduğunu iddia etti. Fransız AFP haber ajansı, yol üzerindeki güvenlik noktasından ötürü patlama sırasında trafiğin yoğun olduğunu aktardı.

ÖĞRENCİLER DE HEDEF

Muhibo Ahmed adlı görgü tanığı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu, yıkıcı bir olaydı. Çünkü patlama sırasında bölgeden geçen otobüslerde öğrenciler dahil pek çok kişi vardı” dedi. Olay yerine yakın olan Sakariye Abdukadir, patlamanın otomobilinin pek çok camını parçaladığını söyledi. Abdukadir, “Tüm gördüğüm etraftaki cansız bedenlerdi. Bazıları tanınmaz haldeydi” dedi. Reuters haber ajansına konuşan Sabdow Ali, “Onlarca yaralı yardım için çığlık atıyordu” dedi. İHA haber ajansı da, aslen Osmaniye nüfusuna kayıtlı ancak uzun süredir Denizli’de ikamet eden Mustafa Yalman’ın patlamadan 5 dakika önce şantiye kamyonuyla olay yerinden ayrıldığını ve bu sayede hayatta kaldığını aktardı.

Dost Somali’deki katliam Türkiye’yi alarma geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

BAŞ ŞÜPHELİ EL ŞEBAB

Terör örgütü el Kaide bağlantılı El Şebab, saldırının en önemli şüphelisi. Bu örgüt 2011’de Mogadişu’dan çıkarılmış olsa da kırsalda bazı bölgeleri kontrol ediyor. Ülkenin tarihindeki en ağır terör saldırısı 14 Ekim 2017’de Mogadişu’da yaşanmış, 512 kişi hayatını kaybetmişti.

‘İNŞAAT ŞİRKETİNDE ÇALIŞIYORLARDI’

SOMALİ’deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının Mehmet Kaplan (48) ve Turan Sevi olduğu bildirildi. Kaplan’ın acı haberi, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı.

DENİZLİ’DE YAS

Kaplan’ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Oğlu Hulusi Kaplan (23) ise taziyeleri kabul etti. Kaplan’ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu’ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Kaplan’ın 1 yaşında Sevdenur isimli bir kızı da bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının Mogadişu-Afgaye arasındaki yol inşaatını yapan Türk ENEZ şirketinde çalıştığı, patlama sırasında kontrol noktasından geçiş yapmak için bir başka aracın içinde beklerken hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

SALDIRIYA TÜRKİYE’DEN TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. Saldırıyı lanetleyen “Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diyen Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Somali’nin yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, “Somali’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan paylaşımında, “Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Somali’deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Somali’de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır” dedi.

YARALILAR GEREKİRSE TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz Hürriyet’e, El Kaide bağlantılı terör örgütü El Şebab tarafından düzenlendiği değerlendirilen patlamada yol inşaatında çalışan iki Türk’ün öldüğünü, can kaybının 80 olduğunu belirterek, bu sayının artabileceği uyarısında bulundu. Yılmaz, Somali makamlarının Türkiye’den ambulans uçak talebinde bulunduğunu ve bu talebin Ankara’ya iletildiğini söyledi. Yaralıların önemli bir kesimi de Mogadişu’da hizmet veren ve Türkiye tarafından yapılmış olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan hastaneye kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Somali’ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Önce orada tedavi olacaklar. İhtiyaç olanları Türkiye’ye getireceğiz” dedi.