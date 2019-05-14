Somali'de saldırı: 3 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirine açıklama yapan bir emniyet yetkilisi, başkent Mogadişu'daki Wardhigley nahiye binasını hedef alan bomba yüklü araçla yapılan intihar eyleminde ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, yaralılar bulunduğunu belirtti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre ise olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. Tanıklar, olayda memurların da aralarında olduğu en az 10 kişinin yaralandığını aktardı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
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