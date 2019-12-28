Somali'de bombalı saldırı: Onlarca ölü var

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.,,

Somali Büyükelçiliği iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından Somali'ye taziye mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.