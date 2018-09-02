Somali'de büyük patlama
Somali’de bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü açıkladı.
Somali’nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Howlwadaag ilçe binasını hedef alan saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada saldırıda en az 5 kişinin öldüğü ifade edilirken, resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapmadı.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yerinde gelen polis bölgeyi trafiğe kapandı.
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