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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
03.05.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Somali’de Avrupalı hemşire kaçırıldı

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Somali’de Avrupalı hemşire kaçırıldı

Somali’de uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç’ta görev yapan Alman bir hemşirenin kaçırıldığı bildirildi. Hemşireyi bulmak için aramaya çalışmaları başlatıldı.

Somali’de Avrupalı hemşire kaçırıldı

Kızılhaç yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Alman hemşire çarşamba akşamı silahlı kişiler tarafından yardım örgütünün Somali'nin başkenti Mogadişu'daki binasından kaçırıldı. Eylemi düzenleyenlerin, ana kapıdaki güvenliğe yakalanmamak için rehineyle arka kapıdan kaçtıkları belirtildi.

Çalışanlarının güvenliği konusunda büyük endişe duyduklarını kaydeden Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Somali misyonu başkan yardımcısı Daniel O'Malley, Alman hemşirenin, ülkedeki insanların hayatını kurtarmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için canla başla çalıştığını vurguladı.

Kızılhaç çalışanının serbest bırakılması için farklı kanallardan çabaların sürdüğünü açıklayan yardım örgütü, kaçırılan kişinin kimliğine veya kaçırma olayının arkasında kimin olduğuna dair bilgi vermedi.

YOKSULLUK VE TERÖR

Yabancıları hedef alan kaçırma eylemleri Somali'de sık sık meydana geliyor. Somali halkı da yoksulluk ve açlığın yanı sıra radikal İslamcı El Şebab örgütünün şiddet eylemleri nedeniyle tehdit altında. El Kaide ile bağlantılı olan silahlı örgüt, Somali'de şeriat devleti kurmayı amaçlıyor.

Somali, güvenlik alanında ve devlet yapısındaki boşluklar nedeniyle "düşkün devlet” (failed state) kavramının en bariz örneklerden birisi olarak gösteriliyor.

Somali’de Avrupalı hemşire kaçırıldı

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