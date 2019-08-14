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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
14.08.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü

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Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 15 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu yakınlarında bir askeri üsse bombalı araçla saldırı düzenlendi. En az 15 askerin hayatını kaybettiği bildirilen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun batısında bulunan Awdheegle bölgesindeki bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından çatışma çıktığı belirtildi. En az 15 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanı General Yussuf Raage Odowaa tarafından yapılan açıklamada, "Bugün terörist grup Eş-Şebab, askerlerimizin bulunduğu bir askeri üsse saldırı düzenledi. Askerlerimiz sayesinde teröristleri etkisiz hale getirdik. Ayrıca çatışma bölgesinden kaçan bazı teröristleri de el geçirdik" dedi. General Odowaa, açıklamasının devamında yakalanan teröristlerin basına ifşa edileceğini açıkladı.

Somali ordusunun bölgedeki başka bir askeri üssünde görevli Yüzbaşı Hüseyin Ali ise, üsse yaklaşan bomba yüklü aracın askerlerin ateş açması üzerine infilak ettiğini açıkladı. İletişimin kopuk olduğunu belirten Yüzbaşı, “Eş-Şebab bazı özel telekomünikasyon hatlarının bir kısmını kesti” dedi.

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