Somali televizyonlarına Türk dizisi damgası

Al Jazeera’nın “Yeşilçam, Somali’de Hollywood ve Bollywood’u geride bıraktı” başlığıyla verdiği haberde sıradan Somalililerin Türk dizilerine olan ilgisi anlatılıyor.

Öyle ki Anisa Ali isimli iki çocuk annesi 29 yaşındaki bir kadın arkadaşlarıyla her gün Kara Para Aşk dizisini izlediğini söylüyor. Nuur Muhammed imzalı haberde, “Ali heyecanlı bir şekilde televizyona bakıyor. Uzaktan bakan ve ekranı görmeyen birisi Ali’nin en sevdiği futbol takımının maçını izlediğini sanabilir. Ali, en sevdiği karakter Demir’in başına gelenlerden dolayı duyduğu öfkeyi anlatıyor” ifadesi dikkat çekiyor. Ali, “Biz erkeklerin futbol maçı izlemesine izin veriyoruz, onlar da bizim dizi izlememize izin vermeliler” yorumunu yapıyor.

Al Jazeera’ya konuşan Ali, “Bu dizilerde sürekli bir sürpriz ve duygu yoğunluğu var. Karakterlere, ‘Bunu yap, kendini koru, konuşsana’ gibi direktifler veriyoruz. Kanepemizde diziye dahil oluyoruz” diyor.

Al Jazeera’dan aktardığı haberinde, çevirmenler ve dublaj sanatçıları dizileri Türkçe’den çevirerek Somalili izleyiciler ile bariyeri ortadan kaldırdığı vurgulanıyor. Somali’de hizmet veren Fanproj isimli ufak bir yapım şirketinin Türk dizilerinden para kazanma yöntemi de ortaya çıktı. Haberde şu ifadeler dikkat çekiyor: “Ufak yapım şirketi Türk filmlerini ve dizilerini internetten indiriyor, editliyor ve Somalili dublaj sanatçıları üzerine ses okuyor ve bunları yerel TV kanallarına ve sosyal medya hesaplarına satıyor.”

Haberde, Türk dizilerinin daha çok izlenme sebebi olarak ise, “Hollywood ve Bollywood yapımlarının aksine Türk dizileri aylarca sürüyor ve her gün izlenebiliyor. Aktörler Müslüman ve dolayısıyla Somalili izleyiciler kendilerini hikayeye ve karaktere bağlanabiliyor” yorumu yer alıyor.