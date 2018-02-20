Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Somali televizyonlarına Türk dizisi damgası

    Somali televizyonlarına Türk dizisi damgası

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Katar merkezi Al Jazeera, Somali'de son dönemde çok popüler olan Türk dizilerini mercek altına aldı.

    Al Jazeera’nın “Yeşilçam, Somali’de Hollywood ve Bollywood’u geride bıraktı” başlığıyla verdiği haberde sıradan Somalililerin Türk dizilerine olan ilgisi anlatılıyor.

    Öyle ki Anisa Ali isimli iki çocuk annesi 29 yaşındaki bir kadın arkadaşlarıyla her gün Kara Para Aşk dizisini izlediğini söylüyor. Nuur Muhammed imzalı haberde, “Ali heyecanlı bir şekilde televizyona bakıyor. Uzaktan bakan ve ekranı görmeyen birisi Ali’nin en sevdiği futbol takımının maçını izlediğini sanabilir. Ali, en sevdiği karakter Demir’in başına gelenlerden dolayı duyduğu öfkeyi anlatıyor” ifadesi dikkat çekiyor. Ali, “Biz erkeklerin futbol maçı izlemesine izin veriyoruz, onlar da bizim dizi izlememize izin vermeliler” yorumunu yapıyor.
    Al Jazeera’ya konuşan Ali, “Bu dizilerde sürekli bir sürpriz ve duygu yoğunluğu var. Karakterlere, ‘Bunu yap, kendini koru, konuşsana’ gibi direktifler veriyoruz. Kanepemizde diziye dahil oluyoruz” diyor.

    Al Jazeera’dan aktardığı haberinde, çevirmenler ve dublaj sanatçıları dizileri Türkçe’den çevirerek Somalili izleyiciler ile bariyeri ortadan kaldırdığı vurgulanıyor. Somali’de hizmet veren Fanproj isimli ufak bir yapım şirketinin Türk dizilerinden para kazanma yöntemi de ortaya çıktı. Haberde şu ifadeler dikkat çekiyor: “Ufak yapım şirketi Türk filmlerini ve dizilerini internetten indiriyor, editliyor ve Somalili dublaj sanatçıları üzerine ses okuyor ve bunları yerel TV kanallarına ve sosyal medya hesaplarına satıyor.”

    Haberde, Türk dizilerinin daha çok izlenme sebebi olarak ise, “Hollywood ve Bollywood yapımlarının aksine Türk dizileri aylarca sürüyor ve her gün izlenebiliyor. Aktörler Müslüman ve dolayısıyla Somalili izleyiciler kendilerini hikayeye ve karaktere bağlanabiliyor” yorumu yer alıyor.

    Etiketler: Somali , Televizyon , Türk dizisi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri