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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.07.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Somali: Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü

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Somali: Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kan kaybından öldü

Somali'de mahalledeki bir kadın sünnetçiye sünnet ettirilen 10 yaşındaki bir kız çocuğu kan kaybından öldü.

Dahir Nur adlı baba, bunun kültürlerinin bir parçası olduğunu söyleyerek sünnetçiden davacı olmayacaklarını açıkladı.

Ülkedeki kız çocukları ve kadınların yüzde 98'inin sünnetli olduğu belirtiliyor.

Somali anayasası kadın sünnetini yasaklıyor. Ama ülkede bu suçu cezalandıran bir yasa yok.

 

ÇOCUK TETANOS OLDU

Dhusamareb kentindeki Hanano Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Abdirahman Omar Hassan, Voice of America'ya "Hayatımda böyle sünnet edilen birini görmedim" dedi.

Kız çocuğuna müdahaleyi yapan ekipte olan Hassan, çocuğun hastaneye getirildiğinde tetanos olduğunu belirlediklerini belirtti.

Bunun sünnetin steril olmayan aletlerle yapılmasından kaynaklandığı sanılıyor.

Babası, çocuğun ölümünden kimseyi sorumlu tutmadığını söyledi.

Galkayo Barış ve Kalkınma Eğitim Merkezi adlı kadın hakları kuruluşunun Direktörü Havva Aden Muhammed ise "Sünnetçi gözaltına alınsa bile, ülkede bunu cezalandıracak yasa yok. Bu Somali'de her gün yaşanan pekçok olaydan sadece biri" dedi.

Somali'de şimdiye kadar kadın sünnetinin cezalandırılmasına yönelik girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.

Gözlemcilere göre, siyasetçiler, bunun dini bir gereklilik olduğuna inanan halkla ters düşmemek için yasal düzenlemeden uzak duruyor. Ülkede sünnet olmayan kız çocuklarının baskı gördüğü belirtiliyor.

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