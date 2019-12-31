Somali saldırısını terör örgütü El Şebab üstlendi

AFP’nin haberine göre, örgüt sözcüsü Ali Mahmud Raci radyodan yaptığı açıklamada saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini iddia etti. Açıklamasında hedeflerinin Türkler olduğunu vurguladı. Somali Devlet Başkanı Abdullah Farmajo da saldırının ardından El Şebab’ı suçlamıştı. Somali istihbaratı ise, olayın yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu. Somali istihbaratının hazırladığı ve hükümete sunulan ön raporda olayın aydınlatılması için uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralı 16 Somalili önceki gün askeri uçak ile Türkiye’ye getirilmişti. Bu arada ABD, eylemin ardından terör örgütü El Şebab’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Üç hava saldırısında dört militanın öldürüldüğü belirtildi.