Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Makira Adası'nın Kirakira kentinin 105 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Depremin yaklaşık 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.