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Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Şoke eden görüntüler... Trump'ın 'kellesine' 80 milyon dolar

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Şoke eden görüntüler... Trump'ın 'kellesine' 80 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran'ın en güçlü savaş komutanına yapılan suikast büyük ölçüde öfkeye neden oldu. İranlılar intikam yeminleri ederken Trump'ı öldürene ödül vadedildi

Donald Trump, İran'da yaşananlardan dolayı Orta Doğu ziyaretlerini yeniden planlamak isteyebilir.

İran'daki Kanal 1 televizyonundan canlı yayınlanan Süleymani'nin cenaze töreninde spiker Donald Trump'ı öldürene ödül verileceğini söyledi.

Ayrıca spiker dehşete düşüren açıklamasında, "İran nüfusu 80 milyon. Her İranlı 1 dolar verse toplam 80 milyon dolar eder. Her kim 'sarı saçlı deli'nin kellesini getirirse ona 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.

Teklif devlet televizyonundan yayınlansa da, hükümet buna benzer bir açıklama yapmaktan kaçındı çünkü bu bir savaş ilanıyla eşdeğerdi.

ABD ile İran arasındaki savaş beklentisi geçtiğimiz hafta, İran'ın önemli generali Kasım Süleymani'nin suikastından sonra gittikçe arttı.

Her iki tatarftan da savaş tehditleri gelirken ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

 

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