Şoke eden görüntü
Florence Kasırgası sonrası 'İ-40' otoyolunun Kuzey Karolina bölümünde, kasırganın etkisi ile oluşan sel sularıyla geldikleri tahmin edilen ölü balıklar, itfaiye ekiplerince temizlendi.
Florence Kasırgası sonrası oluşan sel ile birlikte doğal ortamlarından geldikleri tahmin edilen balıklardan yüzlercesi, Kaliforniya ile Kuzey Karolina'yı birbirine bağlayan eyaletler arası ‘İ-40' otoyolunda ölü halde bulundu.
Sputnik'in haberine göre Panderlea İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede Florence Kasırgası'nın neden olduğu büyük seller sonucu doğal ortamlarından taşınan balıklar, suların çekilmesi ile birlikte otoyola saçılmış" denildi.
43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Associated Press'te yer alan habere göre, 43 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kasırga nedeniyle yaklaşık 50 bin elektriksiz kalmış ve birçok bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle