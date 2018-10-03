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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
03.10.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Sokak ortasındaki vahşete en ağır ceza!

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Sokak ortasındaki vahşete en ağır ceza!

KKTC’nin Gazimağusa kentinde ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş, planlayarak cinayettenen en ağır ceza olan müebbet hapse mahkum edildi. Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen Burcu’nun anne ve babası, “Kızımız gitti, içimize ateş düştü, karar vicdanımızı rahatlattı” dedi.

18 Nisan 2017’de üniversite öğrencisi eşi Burcu’yla birlikte Lefkoşa’da yaşayan, ancak daha sonra aralarında sorun çıkarak ayrı yaşamaya başlayan Özgür Okumuş, genç kadının telefonunda erkek arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarını görerek kıskançlık krizine girdi.

Genç kadını Gazimağusa’da çalıştığı kafeye çağıran Özgür Okumuş, bir süre sonra eşiyle tartışmaya başladı. Burcu Okumuş’u önce kafe içinde kovalayan ardından sokakta genç kadını yakalayan gözü dönmüş koca, genç kadını 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Özgür Okumuş duruşmaları süresince eşini planlayarak öldürmediğini ve kendinden geçtiğini savundu ancak kamera kayıtları, sanığın bıçağı yanında getirdiğini ve genç kadının tüm direnmesine rağmen bilinçli bir şekilde öldürmek için bıçakladığını gösterdi.
 
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTI, SON DARBEYİ VURDU

Cinayet davasının son duruşmasında hakim Fadık Aksun, “Sanığın Burcu Okumuş’la buluşmaya giderken bıçağı yanında götürmesi, öldürmeye karar verdiğinin en temel göstergesidir. Kamera kayıtlarından sanığın son bıçak darbesini maktülün gözlerinin içine bakarak oldukça sert bir şekilde vurduğu görülüyor. Bu noktaya kadar çok bilinçli davrandığı açıkça ortada” dedi.
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, oy birliğiyle Özgür Okumuş’u müebbet hapse mahkum etti.

Özgür Okumuş’un avukatı İbrahim Demirtaş ise, müvekkilinin ilk evliliğinden 15 yaşında bakıma muhtaç bir oğlu olduğuna dikkat çekerek, “Müvekkilim son derece üzgün ve pişman” dedi.
 
GÖZÜ YAŞLI AİLE KARARDAN MEMNUN

Kararı gözyaşları içinde izleyen Burcu Okumuş’un ailesi, verilen cezadan memnun oldu. Burcu Okumuş’un babası Yaşar Akkaya mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada “Kızımın öldürüldüğü gün yüreğimize ömür boyu dinmeyecek bir acı ve ateş düştü. KKTC adaletine her zaman inandık, karar sadece kızım Burcu için değil, tüm toplum vicdanı için verilmiştir” diye konuştu.

Sokak ortasındaki vahşete en ağır ceza

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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