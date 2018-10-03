Sokak ortasındaki vahşete en ağır ceza!
KKTC’nin Gazimağusa kentinde ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş, planlayarak cinayettenen en ağır ceza olan müebbet hapse mahkum edildi. Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen Burcu’nun anne ve babası, “Kızımız gitti, içimize ateş düştü, karar vicdanımızı rahatlattı” dedi.
18 Nisan 2017’de üniversite öğrencisi eşi Burcu’yla birlikte Lefkoşa’da yaşayan, ancak daha sonra aralarında sorun çıkarak ayrı yaşamaya başlayan Özgür Okumuş, genç kadının telefonunda erkek arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğraflarını görerek kıskançlık krizine girdi.
Genç kadını Gazimağusa’da çalıştığı kafeye çağıran Özgür Okumuş, bir süre sonra eşiyle tartışmaya başladı. Burcu Okumuş’u önce kafe içinde kovalayan ardından sokakta genç kadını yakalayan gözü dönmüş koca, genç kadını 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Özgür Okumuş duruşmaları süresince eşini planlayarak öldürmediğini ve kendinden geçtiğini savundu ancak kamera kayıtları, sanığın bıçağı yanında getirdiğini ve genç kadının tüm direnmesine rağmen bilinçli bir şekilde öldürmek için bıçakladığını gösterdi.
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTI, SON DARBEYİ VURDU
Cinayet davasının son duruşmasında hakim Fadık Aksun, “Sanığın Burcu Okumuş’la buluşmaya giderken bıçağı yanında götürmesi, öldürmeye karar verdiğinin en temel göstergesidir. Kamera kayıtlarından sanığın son bıçak darbesini maktülün gözlerinin içine bakarak oldukça sert bir şekilde vurduğu görülüyor. Bu noktaya kadar çok bilinçli davrandığı açıkça ortada” dedi.
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, oy birliğiyle Özgür Okumuş’u müebbet hapse mahkum etti.
Özgür Okumuş’un avukatı İbrahim Demirtaş ise, müvekkilinin ilk evliliğinden 15 yaşında bakıma muhtaç bir oğlu olduğuna dikkat çekerek, “Müvekkilim son derece üzgün ve pişman” dedi.
GÖZÜ YAŞLI AİLE KARARDAN MEMNUN
Kararı gözyaşları içinde izleyen Burcu Okumuş’un ailesi, verilen cezadan memnun oldu. Burcu Okumuş’un babası Yaşar Akkaya mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada “Kızımın öldürüldüğü gün yüreğimize ömür boyu dinmeyecek bir acı ve ateş düştü. KKTC adaletine her zaman inandık, karar sadece kızım Burcu için değil, tüm toplum vicdanı için verilmiştir” diye konuştu.
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