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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Şoka eden görüntüler... Hapishanede tek başına doğum yaptı

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Şoka eden görüntüler... Hapishanede tek başına doğum yaptı

ABD'nin Denver kentinde, hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan bir mahkûm, Denver polisi ve belediyesine dava açtı.

Diana Sanchez adlı mahkum, dava dilekçesinde hapishane personelinin doğum yapmakta olduğunu bilmesine karşın yardım çağrılarına saatlerce cevap alamadığını, 'bebeğini soğuk yatağında ve tuvaletin dibinde dünyaya getirdiğini' söyledi

Odadaki güvenlik kamerasının kayıtlarında Sanchez'in tek başına çığlıklar içinde doğum yaptığı görülüyor.

Denver Polis Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili inceleme yapıldığını ve personelin kurallara uygun davrandığını öne sürdü.

Çarşamba günü açılan davada görevlilerin "yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmediği" savunuluyor.

Denver'dan yayın yapan televizyon kanalı KDVR News'ın haberine göre dolandırıcılıktan hüküm giyen 27 yaşındaki Diana Sanchez hapishaneye 14 Temmuz 2018'de getirildi.

Dava başvurusuna göre Sanchez, hapishaneye kaydı yapılırken görevli sağlık personeline hamileliğinin sekizinci ayında olduğunu söyledi.

'Sekiz kez yardım istedim, gelmediler'
31 Temmuz'da sabaha karşı doğum sancıları başlayan Sanchez, o gün en az sekiz kez gardiyanlar ve hemşirelerden yardım istediğini ancak kimsenin yardımına gelmediğini anlattı.

Sanchez'in suyu geldiğinde bir hemşirenin yatağa sermesi için ped verdiği ancak ambulans çağırmadığı belirtiliyor.

Diana Sanchez'in avukatı, sağlık görevlilerinin doğumdan yaklaşık 15 dakika sonra odaya gelerek bebeğin göbek bağını kesip gittiklerini söyledi.

Sağlık personelinin, yeni doğan bebeklere yapılması gereken hiçbir şeyin yapmadığı, bebeğin ağzının ve burnunun temizlenmediği, göz damlası konulmadığı, K vitamini ve Hepatit B aşısı yapılmadığı ifade ediliyor.

Diana Sanchez "Hayatımın en mutlu günlerinden biri olması gerekirken o gün, boşu boşuna korku ve acı dolu bir gün oldu. O gün karşı karşıya kaldığım aşağılanma nedeniyle duygusal travma geçirdim. Oğlumun hayatını riske attılar. Hastaneye götürüldüğümde bana 'kanamadan ölebilirdin' dediler" diye konuştu.

Denver Polis Müdürlüğü Sözcüsü BBC yaptığı açıklamada, "Sanhchez doğum yaparken tıbbi ünitedeydi ve sağlık personelinin gözetimi altındaydı. Bir daha benzer durumların yaşanmaması için hapishane kurallarını değiştirdik. Bundan böyle doğum yapmak üzere olan mahkumları doğrudan hastaneye götüreceğiz" dedi.

 

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