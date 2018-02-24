Şöhreti o kadar arttı ki! Operasyona rağmen dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

KALİTELİ ve ucuz diş tedavisindeki şöhreti ülke sınırlarını aşan Kırıkhan, Zeytin Dalı Harekatı’na rağmen sağlık turizmine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok şehrinin yanı sıra İngiltere, Kıbrıs ve Arap ülkelerinden hastalar diş tedavisi için ilçeye akın ediyor.

Kırıkhan’da birçok diş hekimi üçüncü kuşak olarak mesleği sürdürürken, yaklaşık yarım asır önce dedesi tarafından kurulan klinikte mesleği icra eden Osman Murat Kelce’ye, yurt içi ve yurt dışından birçok hasta geliyor.

EV ALIP KALMAK İSTEYENLER BİLE VAR

İngiltere, Kıbrıs ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden hastasının Zeytin Dalı Harekatı hakkında yapılan kara propagandalardan etkilenmediklerini belirten Kelce, “Çok şükür Zeytin Dalı Harekatı, devletimizin, milletimizin ve ordumuzun gücüyle başarılı şekilde devam ediyor. Kırıkhan’da bir operasyon varmış veya bir belirtisi varmış gibi rahatsızlık yok. Hastalarımız yurt dışından geliyor. Tabi ilk başta tedirgin oluyorlar. Çünkü haritadan bakıyorlar ‘orada direk savaş var’ diye düşüyorlar. Ancak gördükten sonra fikirleri değişiyor. Ev alıp tatilini burada geçirmek isteyenler bile oluyor” diye konuştu.

FANTASTİK BİR YER

Diş tedavisi için İngiltere’den giden Mustafa Hasan Demir, “Doktorlar burada çok iyi, çok sevdim. Üçüncü defadır geldim, kardeşim de geldi, yeğenim de. Hiç problem yok, insanlar iyi, fantastik, süper bir yer” dedi.





Kıbrıs Lefkoşa’dan dördüncü seferdir geldiğini ve yakınlarını da getirdiğini anlatan Müge Rüstemoğlu, “Televizyondan devamlı olarak Afrin’deki olayları takip ediyoruz. Gelirken biraz korku vardı. Ama geldikten sonra sıkıntı yaşamadım. Yani televizyonda izlediğim gibi o savaş ortamını yaşamadım. Bizde de diş hekimleri var ama burada alınan tedaviler hem maddi hem manevi açıdan daha uygun. Gidince çevreme de tavsiye edeceğim” dedi.