Soğuk havada donmuş kedi kurtarıldı
ABD'de başından kuyruğuna kadar buzla kaplı kedi, yapılan müdahaleler sonucu veterinerde hayata döndü.
ABD'nin kuzeyindeki Montana eyaletinde donmuş bir kedi hayata döndürüldü.
Kalispell kentindeki bir kliniğe getirilen buzla kaplı kediye, veterinerler hemen müdahale etti.
Başından kuyruğuna kadar tüm vücudu donmuş haldeki Fluffy adlı dişi kediye ilaç verildi, havlular ve ısıtıcılar kullanıldı.
Veterinerler kedinin vücudundaki buzları aldı ve sevimli kedi gözlerini açtı.
Dr. Jevon Clark hayvan kliniği, yaşananları sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla paylaştı.
Üç yaşındaki evcil kedinin sürekli dışarıda yaşadığı belirtiliyor.
Montana'nın da aralarında yer aldığı ABD'nin kuzey eyaletleri, tarihi soğukları geride bıraktı. Bölgede termometreler "-35"leri gösterirken, hissedilen sıcaklık "-55"e kadar indi.
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