Soğuk hava dalgası Avrupa’da 7 can aldı

AVRUPA ülkeleri, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. İngiltere’de ‘doğudan gelen canavar’ olarak adlandırılan soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini arttıracağı belirtiliyor.

Ulusal Güvenlik Merkezi, şiddetli soğuklar nedeniyle Polonya’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Baltık Haber Ajansı (BNS) hava sıcaklığının eksi 24 dereceye düşüğü Litvanya’da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düşmesi tahmin edilen Fransa’da Valence kentinde 35 yaşındaki evsiz bir kişi hayatını kaybetti. Paris’te ise cumartesi günü 62 yaşındaki bir kişi ormanlık alandaki tahta kulübede ölü bulundu. Fransız yetkililer, evsizler için acil barınma merkezleri açtı.

KAR YAĞIŞININ ARTMASI BEKLENİYOR

İngiltere’nin meteoroloji kurumu Met Office, “Bu hafta, İngiltere’de son birkaç yıldır yaşadığımız en soğuk dönem gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düştüğü İngiltere’de sıcaklığın hafta içi eksi 15’e kadar düşmesi bekleniyor.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü Hollanda’da ulaşımda aksamalara neden olurken, Hırvatistan’da otoyollar kapandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Stockholm-Arlanda Havalimanı’nda şiddetli kar yağışı nedeniyle 20 uçuş iptal edildi.