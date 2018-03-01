Soğuk güzeller

İSKELELERDE, evlerin çatılarında, ağaçların dallarında hatta baz istasyonları ve kayaların yüzeylerinde tabloyu andıran buz sarkıtları oluştu.

Göller buz pistine döndü, kayıklar göllerle birlikte donarak mahsur kaldı.

Nehirlerin yüzeylerinde buz şelalelerini andıran görüntüler ortaya çıktı.

Yel değirmenleri ve göl kenarlarındaki sazlar, uçsuz bucaksız gibi görünen beyaz örtü üzerinde ıssızlığın keyfini çıkarır gibiydiler.

Kazlar ve ördekler göl suyu yerine buz üzerinde gezintiye çıkmak zorunda kaldı.

Evcil hayvanlarını da yanına alanlar, karın bıraktığı eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için dışarıya koştu.