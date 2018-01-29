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    Soçi'deki kritik Suriye kongresi başlıyor

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayacak Suriye barış görüşmelerinde, Suriye'nin geleceği için ülke genelinde bir oylama yapılması önerilecek.

    Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında garantör ülke heyet başkanları istişare toplantısı yapacak.

    Suriyeli delegeler, yarın yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için kente gelmeye başladı.  Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında hazırlık toplantısı yapması bekleniyor.

    Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.  Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor.  Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin kongreye katılması bekleniyor.

    OYLAMA YAPILACAK

    Reuters'ın haberine göre, Rus RIA ajansının Cumartesi günü verdiği habere göre bugün ve yarın Soçi'de toplanacak olan Suriye Ulusal Halklar Kongresi adlı konferansın taslak nihai bildirgesinde Suriye'nin  bütünlüğünün korunması ve geleceği hakkında bir oylama yapılması önerilecek.

    RIA haberine göre bildirge metninde "Suriye halkı ülkesinin geleceğini bağımsız olarak ve bir oylamayla demokratik olarak belirleyecektir" deniliyor.
    Ancak Suriye muhalefeti Soçi konferansına katılmıyor.

    Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliği yaptığı dokuz tur görüşmede, yüz binlerce insanın öldüğü ve ülke nüfusunun çoğunluğun oluşturan 11 milyon kişinin evlerinden edildiği iç savaşa bir çözüm bulunamadı.

    BM sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, BM Suriye arabulucusu Staffan de Mistura'nın Soçi konferansına katılacağını söyledi.

    Türkiye konferansta üst düzey dışişleri yetkilisi tarafından temsil edilecek.

    Etiketler: son dakika , haberler
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