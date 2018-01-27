Soçi’de de zeytin dalı

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, üç gün önce kongreyi izleyecek gazetecilerin listesini açıklamıştı. Gönderdiği bildiride de ilk defa Suriye kongresinin logosunu kullandı. Mektuptaki logo, ortasında beyaz bir güvercinin kanatlarından yükselen Suriye bayrağından oluşuyordu. Güvercinin ayaklarında ise zeytin dalı bulunuyor olması gazetecilerin gözünden kaçmadı. Bu durum, sosyal medyada yankı buldu.

‘BARIŞIN SİMGESİ’



Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’ya karşı yürüttüğü “Zeytin Dalı” harekâtıyla bağlantılar kurulmaya başlandı. Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kongre için belirlenen logo hakkında yaptıkları açıklamada aslında bunun daha 2017 yılı sonunda hazırlandığını ve Türkiye’nin başlattığı “Zeytin Dalı” harekâtıyla ilgili olmadığını dile getirdi. Rus yetkililer, “Zeytin dalı binlerce yıl önce daha Yunan mitolojisinde barışın simgesidir” dedi.

Soçi’de toplanacak Suriye kongresine Rusya lideri Vladimir Putin’in katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu. Ancak Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in bu foruma yoğun programı nedeniyle katılamayacağını aktardı.

PUTİN GİTMİYOR

Moskova’da kongreyle ilgili açıklama yapan Peskov, “Başkan Putin, yoğun programı nedeniyle Soçi’deki Suriye kongresine katılamayacak. Ancak Soçi’de böyle bir kongrenin toplanması bile çok büyük başarı. Yıllarca devam eden Suriye ihtilafına karmaşık ve dikenli yollardan geçerek günümüze gelindi. Soçi’de Suriye krizine bir günde çözüm bulunması elbette mümkün olmayacak. Bizim için böyle bir forumun toplanabilmesi ve bir başlangıç yapılması bile çok önemli” dedi. Dmitriy Peskov, daha önceki bir başka açıklamasında kongre ile aynı gün Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili görüşmeler yapacağını duyurmuştu. Putin-Netanyahu görüşmesinin Soçi’de yapılabileceği dile getiriliyor.

BİLGİ NOTU

Rus yetkililer, Rusya’nın Soçi kentinde 29-30 Ocak’ta düzenlenmesi öngörülen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili demeç verirken son bir haftadır ‘forum’ sözcüğünü de dile getiriyorlar. Bu durum, Moskova’nın bu toplantıya dair çözüm beklentisinin azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

RUSYA’YI LAVROV TEMSİL EDECEK





Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde Rusya’yı kimin temsil edeceği de son anda kesinleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rus heyetinin başında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bulunacağı söylendi. Rus Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Suriye kongresine yaklaşık bin 600 delege katılıyor. Davetliler Suriye içindeki muhalefet ve Şam yönetimi yanı sıra Suriye dışındaki etkili grupları da kapsıyor” dendi.

‘KÜRTLER ORANTILI YER ALACAKLAR’

Soçi’deki Suriye kongresine terör örgüt PKK’nın uzantısı PYD’nin katılmayacağını Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamıştı. Rusya’nın Suriye’deki Kürtleri dışlama taraftarı olmadıklarını belirten Zaharova, “Kürtler farklı toplumsal organizasyonlar bazında Soçi’de temsil edilecek. Davetiyeleri gönderdik. Suriye’de yaşayan Kürt halkı ile davet ettiğimiz temsilci sayısı yeterli orantıda” demişti.

MUHALEFET: SOÇİ’Yİ DEĞERLENDİRİYORUZ

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Suriye’de siyasi çözüm için “kritik önemde olduğu” vurgusunu yaptığı Cenevre görüşmelerinin 9. turu kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde düzenlenen Suriye konulu özel toplantının ikinci günü dün geride kaldı.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu ve Batı ile Suudi Arabistan’ın desteklediği Yüksek Müzakere Komitesi (MYK) sözcülerinden Yahya Aridi dün yaptığı açıklamada muhalefet heyetinin bir yandan Soçi’de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi’ne çağrısını diğer yandan da ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın ilettiği strateji belgesini değerlendirdiklerini söyledi.