Soçi’de çözüm arayışı

SURİYE Ulusal Diyalog Kongresi’nde ilk gün, katılımcı heyetlerin sayım ve kaydı ile geçecek. Suriye’nin siyasi geleceğinin asıl görüşüleceği genel oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Soçi’deki Suriye kongresine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmıyor. Onun yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kongre salonunu ziyaret edip Kremlin’in mesajını iletecek. Rus heyetinin başında Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev bulunacak. Kongre inisiyatifini destekleyen Astana süreci ortakları Türkiye ve İran’ı ise Dışişleri Bakan Yardımcıları temsil edecek.

DE MISTURA KONGREDE

Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre müzakere turlarında muhaliflerin temsilcisi olan Yüksek Müzakere Komitesi (YMK) Başkanı Nasır Hariri, Soçi kongresini boykot edeceklerini duyurmuştu. Kahire ve Riyad grupları ise henüz karar vermedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova “Kürtler, Suriye nüfusundaki oranlarına uygun olarak temsil edilecek. Katılacaklar” derken, terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin en büyük bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) Favza Yusuf, “Afrin’de bir değişiklik olmaması durumunda Soçi kongresine katılmayacağımızı söylemiştik” açıklamasını yaptı. Kongreye katılımı kesinleşen iki grup var: İlki Suriye muhalifleri Moskova grubu. Diğeri ise Esad rejimi temsilcileri. Rusya’yı memnun eden en önemli gelişme ise BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın katılımı oldu.

KONGRENİN BİLDİRİ TASLAĞI HAZIRLANDI

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin toplanmasına saatler kala, Moskova yönetimi bin 500 kadar kongre delegesinin önüne konacak nihai bildiri metnini hazırladı. Rus organizatörler tarafından basına sızdırılan bildiride şu maddeler göze çarpıyor:

“Suriye’nin içinde bulunduğu durumdan tek kurtuluş yolu krizin siyasi yoldan çözümüdür. Suriye dünya topluluğu arasında hak ettiği yeri bir an önce almalıdır. Bulunacak siyasi çözüm Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini garanti altına almalıdır.

Suriye üniter, laik bir devlet olarak kalmalıdır. Bu ana ilkeler sağlanırken; Suriye’de yaşayan tüm halklar, din ve mezhep gruplarının görüş ve çıkarları, demokratik ortamda ayrım yapılmaksızın göz önünde bulundurulmalıdır. Soçi kongresi, geleceğin Suriye’si için belirleyeceği Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlamalıdır.

Geleceğin Suriye’sinde kadınların rolü ve hakları büyük önem taşıyor. Kadınların hayatın tüm alanlarında ve oluşturulacak kurumlarda söz sahibi olması için onlara tüm kademelerde yüzde 30 kota tanınmalıdır.