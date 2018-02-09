Soçi Zirvesi’nin ikincisi Türkiye’de

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Suriye meselesindeki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının, ilki Soçi’de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması konusu Putin ve Ruhani ile yapılan görüşmede de teyit edildi. Erdoğan ve Ruhani, bölgesel sorunlar kapsamında, Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında iş birliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Görüşmede, Rusya’nın başlattığı Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde Türkiye ve İran’ın desteğiyle mesafe katedilmesinin müspet bir gelişme olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin ile dün sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de gündeme gelen liderler düzeyinde İstanbul’da yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, gelecek haftalarda belirleneceği kaydedildi.