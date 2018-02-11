Soba faciasında ölen aile yan yana defnedildi

Fransa’da tanışıp 13 Ağustos 2017’de evlenen Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti, tatil için gittikleri Gaziantep’te, babaanneleri Güllü Gökkaya ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti. Acı olayın ardından çiftin, bir gün önce bacayı ve sobayı temizlettirdikleri belirlenmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından Hurşit Camisi’ne getirilen 6 aylık evli çift ve babaannelerin cenazeleri, yan yana musalla taşına konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından üç kişinin naaşı gözyaşı ve dualarla son yan yana defnedildi.