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    Soba faciasında ölen aile yan yana defnedildi

    İHA
    11.02.2018 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 6 aylık evli çift ve babaanne, bugün son yolculuklarına yan yana uğurlandı.

    Fransa’da tanışıp 13 Ağustos 2017’de evlenen Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti, tatil için gittikleri Gaziantep’te, babaanneleri Güllü Gökkaya ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti. Acı olayın ardından çiftin, bir gün önce bacayı ve sobayı temizlettirdikleri belirlenmişti.

    Soba faciasında ölen aile yan yana defnedildi

    Otopsi işlemlerinin ardından Hurşit Camisi’ne getirilen 6 aylık evli çift ve babaannelerin cenazeleri, yan yana musalla taşına konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından üç kişinin naaşı gözyaşı ve dualarla son yan yana defnedildi.

    Etiketler: soba faciası , karbonmonoksit gazı , Selda Gökkaya , Fransa , avrupadan haberler
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