Snowden cinayette o yazılımı işaret etti
Suudi Arabistan’ın İsrail’in NSO Grup yazılım firmasından aldığı “Pegasus” adlı casus yazılım teknolojisi ile insanları takip ettiği, Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetinde de aynı teknolojiye başvurduğu iddia edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan özel röportajında, “Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan’a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu an hayatta olabilirdi” dedi.
Snowden, “NSO grubu hayat kurtardıklarını söylüyor ama çalışmaları tehlikelidir, benimle aynı fikirde olsanız da olmasanız da kanıtlar tam tersini söylüyor” diyerek iddiasını savundu.
NSO’YU SUÇLAMIŞTI
Snowden Kasım 2018’de, NSA sırlarını ifşa ettikten sonra sürgünde kaldığı Rusya’da video bağlantısı üzerinden Tel Aviv’deki bir konferansta konuşmuştu. NSO’yu dijital hırsızlık aracı satmakla suçlayan Snowden, bu yazılımın sadece suçluları yakalamak için değil, para kazanmak için de kullanıldığını söylemişti.
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