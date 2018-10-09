‘SkrIpal’i zehirleyen Rus askeri doktor’
İngiliz basını, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın mart ayında İngiltere’de zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci kişinin Rus askeri doktor Aleksandr Yengenyeviç Mişkin olduğunu öne sürdü.
İngiliz haber sitesi Bellingcat’in iddiasına göre, Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalışan Mişkin, 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden Rusya Kahramanlık Ödülü’nü aldı. Mişkin’in Putin ile el sıkıştığı bir fotoğrafın bulunduğu iddia edilirken, söz konusu adamın, Skripal saldırısının gerçekleştiği Mart ayında Alexander Petrov ismine düzenlenmiş sahte bir pasaportla İngiltere’ye seyahat ettiği belirtildi. Bellingcat haber sitesi, geçen ay saldırıya katılan diğer Rus şüphelinin gerçek isminin Anatoliy Çepiga olduğunu açıklamıştı.
‘ASKERİ İSTİHBARAT İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ’
Mişkin’in tıp öğrencisi olduğu dönemden itibaren Rus istihbaratıyla çalıştığı belirtilirken, 2013 yılında geniş çaplı gösterilerle çalkalanan Ukrayna’ya sık sık seyahat ederek bazı ‘görevlerde’ bulunduğu ifade edildi. İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkûm edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere’ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart’ta Salisbury’de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen ‘Noviçok’ adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.
Skripal olayına tepki olarak İngiltere’nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100’den fazla Rus diplomatı sınırdışı etmişti.
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