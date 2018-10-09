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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
09.10.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

‘SkrIpal’i zehirleyen Rus askeri doktor’

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‘SkrIpal’i zehirleyen Rus askeri doktor’

İngiliz basını, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın mart ayında İngiltere’de zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci kişinin Rus askeri doktor Aleksandr Yengenyeviç Mişkin olduğunu öne sürdü.

İngiliz haber sitesi Bellingcat’in iddiasına göre, Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalışan Mişkin, 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden Rusya Kahramanlık Ödülü’nü aldı. Mişkin’in Putin ile el sıkıştığı bir fotoğrafın bulunduğu iddia edilirken, söz konusu adamın, Skripal saldırısının gerçekleştiği Mart ayında Alexander Petrov ismine düzenlenmiş sahte bir pasaportla İngiltere’ye seyahat ettiği belirtildi. Bellingcat haber sitesi, geçen ay saldırıya katılan diğer Rus şüphelinin gerçek isminin Anatoliy Çepiga olduğunu açıklamıştı.

‘ASKERİ İSTİHBARAT İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ’

Mişkin’in tıp öğrencisi olduğu dönemden itibaren Rus istihbaratıyla çalıştığı belirtilirken, 2013 yılında geniş çaplı gösterilerle çalkalanan Ukrayna’ya sık sık seyahat ederek bazı ‘görevlerde’ bulunduğu ifade edildi. İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkûm edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere’ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart’ta Salisbury’de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen ‘Noviçok’ adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere’nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100’den fazla Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

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