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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:ÖSO Maranez köyüne operasyon başlattı

Dünya
09.03.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Skandal Türkiye kararı

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Skandal Türkiye kararı

Türkiye’nin, sistemine girdiği 72 bin FETÖ’cünün kaydını “siyasi” olduğu gerekçesi ile silen İnterpol, kırmızı bülten taleplerinde de aynı bahaneye sarılarak bülten başvurularını beklemeye aldı.

Sabah Gazetesi'nden Erkam Çoban'ın haberine göre İnterpol, Türkiye'nin 2 Ağustos 2016'da İnterpol sistemine girdiği 72 bin FETÖ'cünün kaydını silerek Türkiye'ye tavrını ortaya koymuştu. Bu süreçte İnterpol, Türkiye'de darbe yapmaya kalkışan FETÖ üyelerinin pasaportlarının iptal edilerek sisteme kaydedilmesini 'siyasi' olarak nitelendirdi.

Böylece FETÖ'cülerin uluslararası takibi engellenirken, sisteme yeni veri girişi de kısıtlandı. Halbuki uluslararası hukukta devlet başkanları ve ailelerine silahlı bir girişim yapıldıysa, çok sayıda insan yaşamını yitirdiyse bu siyasi suç kabul edilmiyordu. Bununla da yetinmeyen İnterpol, kendi veri sisteminin haberleşme kanalı üzerinden üye ülkelerle doğrudan yazışmasını engellemek için üye ülkelere, 'Türkiye'nin 15 Temmuz ile ilgili taleplerine İnterpol üzerinden cevap vermeyin' telkininde bulunmuştu.

INTERPOL DOSYALARI BEKLETMEYE ALDI

Türkiye, yurtdışında olduğunu değerlendirdiği terör örgütü üyeleri için adli makamlarca acil yakalama talebinde bulundu. Eşzamanlı olarak FETÖ firarisi Adil Öksüz, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslüm, THKP-C Acilciler üyesi Mihraç Ural gibi isimlerin bulunduğu çoğu FETÖ, PKK-PYD-YPG'ye müzahir 50'ye yakın üst düzey terör örgütü üyesi ile ilgili kırmızı bülten çalışmaları başlattı. Hazırlanan dosyalar İnterpol'e gönderildi. İnterpol talepler doğrultusunda dosyaları 'siyasi' suç bahanesiyle bekletmeye aldı.

Kırmızı bülten talepleri bir an önce onaylansaydı İnterpol, kendisine üye 170 ülkeye bunu yayımlayacak ve Türkiye'yi haklı bulan birçok ülkede söz konusu teröristlerin aramasını başlatacaktı. 2013'te Türkiye'nin sadece bir dosyasını reddeden İnterpol, 15 Temmuz sonrası aldığı kararlarla 50'ye yakın terör örgütü üyesinin yakalanma kaygısı yaşamadan, mevcut pasaportları ile dolaşımına göz yummuş oldu.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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