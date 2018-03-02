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    Skandal... Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    ABD’de 26 yaşındaki evli ortaokul öğretmenin, 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıkı. Öğretmenin çocukla ilişkiye girdiği ve ona uyuşturucu aldığı iddia edildi.

    Florida'da yaşayan 26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson önceki gün tutuklandı. Polis genç öğretmenin Kasım ayından beri 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığını bildirdi.

    Öğrencinin ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen bilgisi öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği bilgisi yer aldı. Çocuk ayrıca öğretmeninin kendisin uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini anlattığını itiraf etti. Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını ifade ettiği belirtildi.

    Skandal... Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

    Bu hafta Pazartesi günü görevinden istifa eden öğretmen, dün polis tarafından tutuklandı. 25 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği belirtilen Stephanie Peterson'un 2015'ten beri evli olduğu ortaya çıktı.

    Etiketler: ABD , Öğrenci , ÖĞRETMEN
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