Skandal... Kilometrelerce böyle gezdi

Bir pikap sürücüsünün aracının tepesine domuzu 'G-string' giymiş gibi bağlaması büyük tepki çekti.

Görüntülerde domuzun aracın tavanına bir tahtanın üzerinde arka ayakları iki yana açılıp bağlanmış şekilde oturtulduğu görüldü.

Düşmemesi için uyluklarından ip geçirilerek bağlanan hayvanın görünümü tepki çekti.

Fuyang'dan Shucheng'e kadar yaklaşık 220 kilometre mesafeyi böyle giden adam yol güvenliğini ihlal etmekle suçlandı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları video ile 'eğlenip' görüntüleri 'zenginliği göstermenin bir yolu' olarak yorumlarken bazıları ise adamın hayvanı aşağıladığını vurguladı.

'GELİNİM BÖYLE İSTEDİ'

Aracın sahibi ise Çin video paylaşım platformu olan Pear'e konuştu.

Domuzun müstakbel gelinine bir nişan hediyesi olduğunu söyleyen adam "Oğlumun düğünü var ve onlar da benden bir düğün hediyesi olarak domuz istedi" ifadelerini kullandı.

Araç sahibi ayrıca, "Ben aracın arkasına koymak istiyordum ama gelinim benden tavana koymamı istedi. Böylece daha hoş görüneceğini söyledi" dedi.

Pekin Polis Departmanı sürücüyü, yol güvenliği yönetmeliklerini yükseklik sınırını aşarak ihlal ettiği konusunda uyardı.

