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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ - ATİNA
22.08.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

Skandal karara skandal gerekçe

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Skandal karara skandal gerekçe

Yunan Danıştayı 15 Temmuz’dan sonra firar eden darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınması ve Yunun Hükümeti’nin itirazının da reddedilmesiyle ilgili skandal karara skandal gerekçe yazdı. Kararın gerekçesinde Özkaynakçı’nın, darbe girişiminde yer aldığının ve FETÖ üyesi olduğunun kanıtlanmadığı iddia edildi.

YUNAN Danıştayı’nın 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü sekiz askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya 23 Mayıs’ta iltica hakkı tanımasına ilişkin kararının gerekçesi dün medyaya sızdı. Yunan medyasına göre kararın gerekçesinde, Özkaynakçı’nın, 15 Temmuz darbesinde yer aldığının ve FETÖ üyesi olduğunun kanıtlanmadığı iddia edildi. Ayrıca, Özkaynakçı’nın “Kemalist parti yanlısı olduğunu öne sürdüğü” ifadesi de yer aldı.

HÜKÜMETİN İTİRAZINA RET

Danıştay, geçen 23 Mayıs’ta verdiği nihai kararda darbeci Özkaynakçı’nın hem iltica başvurusu kabul etmiş, hem de Yunan Hükümeti’nin bu konuda yaptığı itirazı reddetmişti. Hürriyet’in Danıştay Sekreteryası’ndan edindiği bilgilere göre, 23 Mayıs’ta verilen nihai kararın gerekçesi imla hataları da düzeltildikten sonra önümüzdeki günlerde Danıştay’ın internetteki sayfasında yayınlanacak. Danıştay’ın Özkaynakçı ile ilgili verdiği karar, diğer 7 darbeci asker için de emsal teşkil ediyor. Darbeci 8 askerden bugüne kadar üçünün iltica talebi kabul edildi.

‘BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ’

Yunan yargısının skandal kararına Türkiye’den sert tepki geldi.

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, karara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Güven arttırıcı önlemlerin yeniden başlatılmasının konuşulduğu ve her türlü iyi niyeti gösterdiğimiz şu günlerde, darbeci hainler hakkında verilen mahkeme kararı tam bir basiretsizlik örneği olmuştur. Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan, güven arttırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır.”

SÖZLEŞME İHLALİ

Dılişleri Bakanlığı: Yunanistan Danıştayı, skandal bir karara daha imza atmıştır. Yunanistan Danıştayı’nın bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin de ihlali niteliğindedir. Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.

DARBECİLERE SAHİP ÇIKAN ZİHNİYET

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI JÜLİDE SARIEROĞLU : Büyük sınavlardan hep milletin desteğiyle yüz akıyla çıktık. Yunanistan’ın almış olduğu karar, darbecilere sahip çıkan bir zihniyet. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle.

‘DARBEYE DESTEK ANLAMINA GELİR’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan yargısının verdiği kararla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer aldığını savunarak, “Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur” dedi. Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor. Darbeciler, milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. Darbecilere karşı mücadele, terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir. Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız.” (ANKARA)

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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