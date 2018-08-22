Skandal karara skandal gerekçe
Yunan Danıştayı 15 Temmuz’dan sonra firar eden darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınması ve Yunun Hükümeti’nin itirazının da reddedilmesiyle ilgili skandal karara skandal gerekçe yazdı. Kararın gerekçesinde Özkaynakçı’nın, darbe girişiminde yer aldığının ve FETÖ üyesi olduğunun kanıtlanmadığı iddia edildi.
YUNAN Danıştayı’nın 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü sekiz askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya 23 Mayıs’ta iltica hakkı tanımasına ilişkin kararının gerekçesi dün medyaya sızdı. Yunan medyasına göre kararın gerekçesinde, Özkaynakçı’nın, 15 Temmuz darbesinde yer aldığının ve FETÖ üyesi olduğunun kanıtlanmadığı iddia edildi. Ayrıca, Özkaynakçı’nın “Kemalist parti yanlısı olduğunu öne sürdüğü” ifadesi de yer aldı.
HÜKÜMETİN İTİRAZINA RET
Danıştay, geçen 23 Mayıs’ta verdiği nihai kararda darbeci Özkaynakçı’nın hem iltica başvurusu kabul etmiş, hem de Yunan Hükümeti’nin bu konuda yaptığı itirazı reddetmişti. Hürriyet’in Danıştay Sekreteryası’ndan edindiği bilgilere göre, 23 Mayıs’ta verilen nihai kararın gerekçesi imla hataları da düzeltildikten sonra önümüzdeki günlerde Danıştay’ın internetteki sayfasında yayınlanacak. Danıştay’ın Özkaynakçı ile ilgili verdiği karar, diğer 7 darbeci asker için de emsal teşkil ediyor. Darbeci 8 askerden bugüne kadar üçünün iltica talebi kabul edildi.
‘BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ’
Yunan yargısının skandal kararına Türkiye’den sert tepki geldi.
Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, karara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Güven arttırıcı önlemlerin yeniden başlatılmasının konuşulduğu ve her türlü iyi niyeti gösterdiğimiz şu günlerde, darbeci hainler hakkında verilen mahkeme kararı tam bir basiretsizlik örneği olmuştur. Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan, güven arttırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır.”
SÖZLEŞME İHLALİ
Dılişleri Bakanlığı: Yunanistan Danıştayı, skandal bir karara daha imza atmıştır. Yunanistan Danıştayı’nın bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin de ihlali niteliğindedir. Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.
DARBECİLERE SAHİP ÇIKAN ZİHNİYET
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI JÜLİDE SARIEROĞLU : Büyük sınavlardan hep milletin desteğiyle yüz akıyla çıktık. Yunanistan’ın almış olduğu karar, darbecilere sahip çıkan bir zihniyet. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle.
‘DARBEYE DESTEK ANLAMINA GELİR’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan yargısının verdiği kararla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer aldığını savunarak, “Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur” dedi. Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor. Darbeciler, milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. Darbecilere karşı mücadele, terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir. Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız.” (ANKARA)
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