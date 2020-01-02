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Dünya
hurriyet.com.tr/ Fulya Asena KAHRAMAN
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Skandal Greta Thunberg esprisi büyük tepki topladı

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Skandal Greta Thunberg esprisi büyük tepki topladı

İngiliz komedyenin espri adı altında Greta Thunberg ile ilgili söylediği sözler büyük tepki topladı.

İngiliz komedyen Rossie Jones, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile ilgili oldukça çirkin bir olaya imza attı.

Daha 16 yaşında yaptığı iklim protestolarıyla, Times Dergisi'nin '2019 yılın kişisi" seçilen Greta Thunberg, geride kalan yıla damga vuran isimler arasındaydı.

Ancak Greta'nın ismi hiçbir zaman bu kadar bilinçsizce kullanılmamıştı.

İngiliz komedyen Rossie Jones yeni yıl gecesi yaptığı skeç şovunda izleyenlerden gelen soruları da yanıtladı.

Bir izleyicinin Greta Thunberg ile ilgili ne düşünüyorsunuz? sorusuna Jones skandal bir yanıt verdi.

İngiliz komedyen, "Bence Greta mükemmel bir insan. Çok zekice işler yapıyor. Ama şu an bunları yapmamalı. Yaşının gereği şeyler yapmalı, daha 16 yaşında. Bu yaşta sadece iki şey yapmalı, içki içmek ve parmaklanmak..."

Jones'un bu sözüm ona esprisi sahnede gülüşmelerle karşılansa da Twitter'a yazılan ilk eleştiri fitili ateşlemiş oldu.

Başarılı bir kız çocuğu ile ilgili İngiliz komedyenin sözleri Twitter'da deyim yerindeyse kıyameti kopardı.

Sosyal medyada olayla ilgili yorum yapanlar komedyeni iğrenç ve ahlaksız olarak tanımladı.

İngiliz komedyenin gelen tepkilerin ardından ne yapacağı merak edilen konular arasında...

Skandal Greta Thunberg esprisi büyük tepki topladı

Rossie Jones

İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri
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