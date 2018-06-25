Skandal! Batı basınından İbrahim Kalın'a sansür

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSkandal! Batı basınından İbrahim Kalın'a sansür
GeriDünya Skandal! Batı basınından İbrahim Kalın'a sansür
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
25.06.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Skandal! Batı basınından İbrahim Kalın'a sansür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Skandal! Batı basınından İbrahim Kalın'a sansür

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda, bölücü terör örgütünün propagandalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." şeklindeki sözlerinin yer aldığı bölüm sansürlendi.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, bugün BBC Londra Radyosu'nda yayınlanan "Newshour" programına katılarak, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiğini aktardı.

Röportajın son bölümüne gelindiğinde programın İngiliz sunucusunun, terör örgütü PKK'nın tezlerini gündeme getirmesi üzerine verdiği karşılığın İngiliz basın kuruluşunca sansürlendiğini ifade eden Kalın, sansürlenen bölümde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesini anlattığını belirtti.
Kalın, sunucunun bir sorusu üzerine, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının "gazeteci" olarak adlandırılmasının da yanlış olduğunun altını çizdiğini bildirdi.

"PKK'nın ağzıyla konuşan İngiliz sunucuya Sen hiç Diyarbakır'a gittin mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kalın, olumsuz yanıt aldığını söyledi.
Kalın, bunun üzerine de "Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." dediğini kaydetti.

 

"BÖYLE BİR SİYASİ BAŞARIYI YAKALAYAN BAŞKA LİDER BULAMAZSINIZ"

Kalın, programda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini de değerlendirdiğini bildirdi. Programda, 24 Haziran öncesindeki seçim anketlerine, seçim döneminde yapılan mitinglere ve milletle kurulan bağa bakarak bu seçimde yüzde 52 civarında oy alacaklarını tahmin ettiklerini dilen getiren Kalın, şu değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti:
"Bu anlamda başarılı olduk. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, Meclis'te rahat bir çoğunluk elde etti. 16 yıldır ülkeyi yöneten, bu süreçte 13 seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız."

 

"ERDOĞAN'I SUÇLAYACAKLARINA DAHA ÇOK ÇALIŞSINLAR"

Kalın, yayındaki "seçimlerin adil koşullarda yapılmadığı" iddiasını reddederek, "Türk seçim sistemi son derece açık, güçlü ve şeffaf. Sandıklarda tüm partilerin temsilcisi bulunuyor. Her şey şahitlerin huzurunda kayıt altına alınır. Ayrıca katılım oranının yüksek olması, milletin siyasi sisteme ve demokrasiye inancını açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandığını belirtti.

Türkiye'de, muhalefet partilerinin kendi başarısızlıklarının suçunu AK Parti'ye yıkma gayreti içerisinde olduğu görüşünü paylaştığına anlatan Kalın,
"Erdoğan'ı suçlayacaklarına veya sistemi eleştireceklerine daha çok çalışıp, halkın ihtiyaç ve taleplerini doğru tespit etmeleri gerekiyor. Muhalefetin bahaneler ortaya atarak kendi başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor." dediğini aktardı.

Kalın, sunucunun "tek adam yönetimi" iddiasını ortaya atması üzerine ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçler ayrılığını güçlendireceğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, Amerikan başkanı kadar geniş olmamasına rağmen, bu iddiaların ortaya atılabilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandığını kaydetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.06.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Annelerin günlük koşuşturma içinde çocuklarına sormayı unuttuğu 5 önemli soru

Skandal! Batı basınından İbrahim Kalın'a sansür

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan seçim açıklaması

SPONSORLU

Kusursuz bir konut yatırımı için 5 önemli kriter!