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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.05.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Skandal açıklama... "Şimdi 10 bin, 30-40 bine ulaştıracağız"

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Skandal açıklama... "Şimdi 10 bin, 30-40 bine ulaştıracağız"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutan yardımcısı Tümgeneral Chris Ghika, koalisyonun Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK şemsiyesi altında 30 ila 40 bin "güvenlik gücü eğitme" planlarının işlediğini ve şu ana dek 10 ila 20 bin civarında yerel güç eğittiklerini söyledi.

İngiliz Tümgeneral Ghika, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Irak ve Suriye'deki operasyonlara yönelik soruları yanıtladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar çalışmalarına yönelik siyasi görüşmelerin devam ettiğini belirten Ghika, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin bu konuda Türkiye ve SDG ismini kullanan YPG/PKK ile görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Koalisyonun SDG ismini kullanan YPG/PKK şemsiyesi altında 40 bin kişilik "güvenlik gücü" eğitmesine yönelik bir soruya yanıt veren Ghika, "Kuzeydoğu Suriye ile ilgili tam sayıları söyleyemeyeceğim çünkü orası biraz hassas bir yer. Ancak şunu ifade edebilirim, 30 ila 40 bin sayısına doğru durağan bir şekilde ilerliyoruz. Bu sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Şu ana dek bu eğitimler kapsamında kaç kişinin eğitildiğine ilişkin bir soruya ise Ghika, "Şu anda 10 ila 20 bin arasında bir yerdeyiz ve durağan bir şekilde artıyor bu." karşılığını verdi. Ghika, bu sürecin hızlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin hızlanması SDG’nin DEAŞ sonrası için kendini ne kadar hızlı yapılandırdığına bağlıdır. Bizim perspektifimize göre ise SDG bu aşamaya geçerken biz de sonuna kadar SDG’ye vereceğimiz desteğe bağlıyız. Böylece, bu ortaklıkla DEAŞ tehdidi ile mücadeleye devam edebiliriz."

YPG'NİN ARAP ŞEHİRLERİNDE KALMASINA DESTEK

Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı kentlerdeki protestolara yönelik bir soruya yanıt veren Ghika, protestoları izlediklerini ve örgütün Ayn-el İsa'da protestocularla bir araya geldiğini söyledi.

Bölgedeki protestoların genellikle yaşam koşullarıyla ilgili olduğunu ve etnik bir sorundan kaynaklanmadığını iddia eden İngiliz general, "YPG/PKK’nın Arap nüfusun ağırlıklı yaşadığı şehirlerden çekilmesine ilişkin bir planınız var mı?" sorusuna ise "Şu anda ilerlenen bir yol var ve bölgedeki en büyük tehdidin DEAŞ olduğunun kabul edilmesi gerekir. Şu aşamada bir çatlağı kırmak DEAŞ’ın tekrar toparlanmasına yol açacak. Bu da bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eder." yanıtını verdi.

İRAN TEHDİDİNE YÖNELİK KAFA KARIŞTIRICI AÇIKLAMA

ABD yönetiminin son haftalarda İran'ın Suriye ve Irak'ta ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Tümgeneral Ghika'nın, İran destekli Şii milislerin durumunda herhangi bir değişiklik görmediklerini ifade etmesi dikkati çekti.

Irak ve Suriye’deki Amerikan askerlerine yönelik artan bir İran tehdidinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ghika, "Irak ve Suriye’de İran destekli güçlerin artan bir tehdidi söz konusu değil. Onların varlıklarından haberdarız ve onlarla birlikte birçok grubu da izliyoruz çünkü içinde bulunduğumuz ortam bu." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede söz konusu olan tehditlere yönelik güvenlik tedbirlerini sürekli güncellediklerini belirten Ghika, ABD yönetiminin İran tehdidine yönelik açıklamaları ile ters düştüğü hatırlatılınca, bölgedeki aktörlerin teşkil ettiği tehditlerin zaman zaman değişiklik gösterdiğini ifade ederek Washington ile Koalisyon arasındaki görüş farklılığını gizlemeye çalıştı.
Gazetecilerin bu görüş ayrılığını vurgulayan sorular yöneltmesi üzerine ise Ghika, "Bağdat'a gelin size tehdit seviyesinin ne olduğunu anlatalım." diyerek tepki gösterdi.

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