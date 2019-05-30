Siz uyurken bilgilerinizi ele geçiriyor
ABD’li teknoloji devi Apple’ın iPhone telefonlarda kullandığı işlemcisi İOS, geceleri pek çok uygulama üzerinden kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyor.
The Washington Post gazetesinin haberine göre kullanıcıların ele geçirilen kişisel bilgileri arasında e-posta, konum bilgileri, telefon numaraları ve diğer bilgiler bulunuyor. iPhone uygulamalarında kullanıcıların verilerini ele geçiren 5 bin 400 takip sistemi bulunuyor.
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